الخدمة المدنية: المشمولون بالنظام العسكري لا يجوز لهم التقديم للوظائف

أكدت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، أن المشمولين بالنظام العسكري لا يجوز لهم التقدم للوظائف إلا بانتهاء علاقتهم بالنظام العسكري.
وأوضحت الوزارة، في أحد ردودها على متابعيها بموقع «تويتر»، أن القواعد النظامية لا تجيز تقدم المشمولين بالنظام العسكري للوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية إلا في حال انتهاء علاقتهم بالنظام العسكري، ثم التقديم على المفاضلة للمنافسة على الوظائف المعلنة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، أكدت أن الجهة الحكومية يمكنها تأجيل التقاعد لمدة 60 يومًا لمن أمضى بالخدمة 25 عامًا.
وتلقت الوزارة استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «هل يحق لأي جهة حكومية رفض أو تأخير تقاعد مبكر لمن تجاوز خدمته 25 سنة وإن كان يحق لها كم المدة المسموح لها بها؟».
وردَّت الوزارة بأن «التقاعد يحق لمن أكمل 25 سنة في الخدمة ويحق للجهة الحكومية التي يعمل بها التأجيل لمدة ٦٠ يومًا».
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