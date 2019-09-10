وزير الحج: إلغاء رسوم تكرار العمرة يسهم في ارتفاع عدد المعتمرين لـ30 مليونًا

رفع وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمّن إلغاء رسوم تكرار العمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير قوله، إنّ المرسوم الملكي الكريم يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشروعات الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أنّ القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.