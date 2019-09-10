تكليف أول سيدة في منصب إداري بأمانة منطقة جازان

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قراراً يقضي بتكليف الموظفة أحلام كمال عبده جميمي مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأعمالها.

وأكد ابن سعيدان أن مثل هذا التكليف للكفاءات المؤهلة علمياً من العنصر الرجالي أو النسائي؛ يأتي بهدف تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المناطة بالأمانة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جهتها، أعربت جميمي عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة على هذه الثقة، كونها حافزًا في تطوير وإنجاز وتوثيق وأرشفة الأعمال المناطة بمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان .

يُذكر أن أمانة منطقة جازان استحدثت مؤخرًا عدة أقسام نسائية يعمل فيها عديد من الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة علمياً كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي.