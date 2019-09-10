استعدادات مبكرة لموسم الأمطار بالشرقية.. وإدارة «الكوارث» تتأهب

رأس أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري الأول لموسم الأمطار، بحضور وكلاء الأمانة، ومدراء الإدارات المعنية في الأمانة، ورؤساء البلديات، وذلك في مقر الأمانة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نوه المهندس المُلا، خلال الاجتماع، بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه بمضاعفة الجهد والتعاون بين الجهات الخدمية للاستعداد الجيد لموسم الأمطار، مبيّنًا أنّ الأمانة تسعى إلى حل جميع المعوقات التي قد تعترض آلية العمل في تصريف مياه الأمطار التي قد تتجمّع في الأماكن المخدومة وغير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار التي بلغت نسبتها في حاضرة الدمام 60%، من خلال مشروعات تصريف مياه الأمطار، ومضخّات المياه المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة التي تم تحديدها مسبقًا لسرعة التعامل معها ومعالجتها أولًا بأول، وتنظيم العمل بين الجهات المعنية من خلال غرفة العمليات التي تديرها الأمانة.

واستعرض وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات خطة الأمانة، واستعداد كل بلدية لموسم الأمطار من خلال المحطات وتجهيز الآليات والمعدات والطاقات البشرية؛ للعمل في جميع المواقع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ قد يحدث جراء هطول الأمطار.

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كما جرى استعراض الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالبلديات ليتم تفعيلها، وتحديث معلومات الاتصال للمعنيين بتطبيق الخطة، واستعراض كميات الأمطار التي هطلت خلال العام الماضي والتي شهدتها المنطقة، وكمية مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار والشبكات التي بلغت أكثر من ستة ملايين متر مكعب، تم تصريفها إلى مياه الخليج العربي.

بدورها، استعرضت إدارة الكوارث والأزمات بالأمانة خطتها في الاستعداد الاستباقي لمواجهة موسم الأمطار، فيما استعرضت باقي الادارات المعنية بالأمانة الخطط والمشروعات التي نُفِّذت والجاري تنفيذها في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، حثّ المهندس المُلا على أهمية التعاون وبذل أقصى الجهود وتسخير جميع الإمكانات من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، موصيًا الجميع بالوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولًا بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة.