«مسام» ينتزع 2,956 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من سبتمبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، من انتزاع 2,956 لغمًا منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و350 لغمًا مضادة للدبابات و 2,544 ذخيرة غير متفجرة، و53 عبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 87,781 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وفي وقت سابق، قال مدير التوعية بالمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العقيد باسم العريفي: إن الميليشيات الانقلابية الحوثية تزرع كميات هائلة، من الألغام في مختلف مناطق اليمن.

وتابع العريفي، أن «مشروع مسام ينتزع أسبوعيًا حوالي ثلاثة آلاف لغم، ضمن جهوده التي ساعد خلالها في انتزاع مئات الآلاف من الألغام، والتي راح ضحيتها ألف و500 مدني يمني. وفقًا لقناة الإخبارية.

ووثقت الحكومة اليمنية زراعة الميليشيات الانقلابية الحوثية، مليون لغم أرضي، حيث أكدت وزارة الداخلية، أن الميليشيات تفننت في تمويه الألغام التي تزرعها، والتي تضرر منها المدنيون في 17 محافظة تصدرتها محافظات تعز ومأرب ولحج وشبوة.