ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت.

واطمأن ولي العهد في بداية اللقاء على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلًا الله- تعالى- أن يمتعه بالصحة والعافية، كما استعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.