السعودية اليوم / سوريا: مصرع مواطن بريف إدلب الجنوبي جراء القصف من قبل قوات نظام الأسد



لندن 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

لقي مواطن سوري مصرعه في بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات نظام الأسد.

وارتفعت حصيلة القتلى الذين قضوا جراء القصف البري خلال 11 يومًا من وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ثلاثة أشخاص.

كما بلغت حصيلة القتلى في سوريا 4128 شخصًا منذ بدء التصعيد الأعنف على المنطقة في أبريل الماضي.

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19:37ت م

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