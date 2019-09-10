السعودية اليوم / الجيش اليمني يحبط هجومًا لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة



الحديدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجومًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني رصدت محاولة تقدم لميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في منطقة الجبلية، بمديرية التحيتا.

واستهدفت قوات الجيش اليمني عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتها التسلل إلى تلك المواقع، وأجبرتها على التراجع والفرار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

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19:37ت م

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