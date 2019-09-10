

حجـة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، في جبهة حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت الليلة الماضية تجمعات للميليشيا الحوثية، في منطقة “كرس الوهاب”، وكرس “المعترض”، شرق مدينة حرض، كما استهدفت مواقع أخرى للميليشيا، غربي المدينة ذاتها.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية الارهابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

// انتهى //

19:29ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غارات جوية تستهدف تجمعات ميليشيا الحوثي الارهابية شمالي اليمن وتكبدها خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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