السعودية اليوم / السلطات التونسية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 31 شخصًا شرق البلاد



تونس 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أحبطت قوات الحرس البحري بمدينة المنستير شرق تونس، عملية هجرة غير شرعية لـ 31 شخصًا كانوا يعتزمون التوجه نحو إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن مصدر أمني اليوم، أنه تم خلال العملية حجز مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية، وأن البحث مازال جاريًا بشأن العملية.

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19:01ت م

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