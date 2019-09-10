السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماعًا مع هيئة التجارة الخارجية بالمملكة



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اليوم بمقر الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، اجتماعًا مع وفد من هيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وهيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه شكر المدير العام لمكتب الأمانة الفنية الوكيل المساعد على دوره الفاعل في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم والمساندة التي يلقاها المكتب من المملكة العربية السعودية للقيام بالدور المناط فيه.

// انتهى //

17:15ت م

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الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اليوم بمقر الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، اجتماعًا مع وفد من هيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ، ممثلاً بالوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية عضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، وعدد من ممثلي هيئة التجارة الخارجية.وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وهيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.من جانبه شكر المدير العام لمكتب الأمانة الفنية الوكيل المساعد على دوره الفاعل في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم والمساندة التي يلقاها المكتب من المملكة العربية السعودية للقيام بالدور المناط فيه.// انتهى //17:15ت م0195

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