شكرا لقرائتكم انطلاق مؤتمر أبل للكشف عن الجيل الجديد من آيفون 11 والبداية بالألعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-10 انطلاق مؤتمر أبل للكشف عن الجيل الجديد من آيفون 11 والبداية بالألعاب متابعات الخليج 365 - متابعة بدأ- قبل قليل- مؤتمر أبل للكشف عن الجيل المقبل من هواتف آيفون 11. وأتاحت شركة أبل الأمريكية بث مؤتمرها الخاص بالإعلان عن هواتف “آيفون 11″، عبر حسابها الرسمي بموقع “يوتيوب” للمرة الأولى. Advertisements وكانت بداية المؤتمر بحسب المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع، بمتجر الألعاب وخدمة الألعاب الجديدة.







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