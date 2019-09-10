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ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.
وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” إنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته”.
وتابع قائلًا: “سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل”.
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