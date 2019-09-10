ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

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وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” إنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته”.

وتابع قائلًا: “سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل”.