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2019-09-10 واشنطن تتهم إيران بالقيام بأنشطة نووية غير معلنة متابعات الخليج 365 - متابعة اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالقيام بأنشطة نووية محتملة غير معلنة. Advertisements وقال بومبيو في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم (الثلاثاء) إن “غياب التعاون التام للنظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات بشأن (وجود) أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة لدى النظام الإيراني”. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الوكالة الأممية طالبت النظام الإيراني بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجه النووي.







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