اخبار السعوديه

باكستان تحذر من إبادة جماعية في كشمير

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم باكستان تحذر من إبادة جماعية في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-10

باكستان تحذر من إبادة جماعية في كشمير

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) إن “الاحتلال العسكري غير القانوني” لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة من جانب الهند يثير شبح حدوث “إبادة جماعية”، وفقًا لـ”رويترز”.

Advertisements

وألغت الهند في الخامس من أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به الإقليم الذي يقطنه ثمانية ملايين شخص، وأحد أسباب النزاع بين البلدين المتجاورين.

وقال قرشي أمام المجلس: “لا أرى في البيئة الراهنة أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند”.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تحذر من إبادة جماعية في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا