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2019-09-10 بقرار مجلس الوزراء.. تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد. وتضمن القرار تعيين كل من: Advertisements د. منصور بن عطية المزروعي، رئيس قسم الأرصاد بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة ومدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز. وتعيين د. بدر بن حضيض الحربي، باحثًا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتعيين أ. شاهر بن عبدالحميد الحازمي، مدير الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (سابقًا).







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