الان تتابع “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 10 مخالفات تتعلق بضريبة القيمة المضافة بقطاع التجزئة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 نجحت فريق التفتيش التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، في ضبط أكثر من 10 مخالفات تتعلق بضريبة القيمة المضافة خلال الجولات الرقابية على 65 منشأة في قطاع التجزئة. وحسب تغريدة للهيئة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، تمثلت أبرز تلك المخالفات في تحصيل ضريبة أعلى أو أقل من 5% وعدم توضيح السلع والخدمات في الفاتورة الضريبية وعدم وجود الرقم الضريبي في الفاتورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 10 مخالفات تتعلق بضريبة القيمة المضافة بقطاع التجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.