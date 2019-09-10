شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبي.. المفقود الذي مات عطشاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الحكمي (الدمام)

أكد لـ«الخليج 365» أمين مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي لجمعية «عون» للإنقاذ خالد الدغيلبي، العثور على مفقود جوف بني هاجر بالقرب من صلاصل في محافظة بقيق، متوفياً على ما يبدو بسبب العطش.

المفقود العتيبي ـ في الخمسينات من عمره ـ خرج من منزله في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية يوم الجمعة 29 ذو الحجة الماضي ولم يعد، وجرى إبلاغ الجهات المسؤولة التي بدأت البحث عنه.

ووفقاً لمعلومات استقتها "الخليج 365" من جهات مختلفة، عُثر منذ أيام على مركبة المفقود بالقرب من صلاصل، وعُثر أيضاً على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بالقرب من السيارة.