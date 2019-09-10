شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الاحتراب الداخلي يهدد الأمن العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط من استمرار حالة الاحتراب الداخلي في بعض الدول العربية، واصفا إياه بالخطر الأول الذي يهدد الأمن العربي.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم (الثلاثاء) إن الأزمات في المنطقة العربية لا تزال مستمرة، وهناك جبهات مفتوحة وجراح لم تلتئم في اليمن، وسورية، وليبيا، وملايين من اللاجئين والنازحين تمثل معاناتهم اليومية أمرا يهدد حياتهم.

ولفت أبوالغيط إلى أن تلك الحروب الداخلية تضعف مناعة الجسد العربي، وتستدعي تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية، وتفتح الباب للتلاعب بمصيرنا عبر تقسيم البلدان إلى مليشيات متصارعة وطوائف متناحرة. وأكد أن تلك التدخلات غير الحميدة لا غرض لها سوى توسيع رقعة النفوذ وإدارة معارك بالوكالة على أراض عربية تسيل فيها دماء عربية.