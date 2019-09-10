السعودية | محمد بن سلمان يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة الثلاثاء، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

حضرت اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.