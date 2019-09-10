، شاهد بالأسماء.. "بافيل" يُصدر 21 قرارًا إداريًا بـ"جامعة أم القرى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت تعيين وتكليف عدد من القيادات بالجامعة وفروعها والمعاهد العلمية

أصدر مدير جامعة أم القرى، عبدالله بن عمر باحسين بافيل، (21) قرارًا إداريًا، تَضمّنت تعيين وتجديد تعيين وتكليف عدد من القيادات في الجامعة وفروعها والمعاهد العلمية، سواءً بالجامعة أو خارجها، وشَملت عدداً من القيادات النسائية.

ودعا "بافيل"، لهم بالعون والتوفيق على أداء الواجب تجاه العلم وطلابه، والارتقاء بهذه الجامعة للوصول إلى الهدف المنشود. وهنا أسماء وتفاصيل القرارات الإدارية:

1- تجديد تعيين وسام بن حسن بن صالح الصبان، وكيلاً لكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لمدة (عامين) اعتبارًا من تاريخ 12-01-1441هـ.

2- تعيين سعود بن عبيد الله عابد الصاعدي، وكيلاً لكلية اللغة العربية وآدابها للتطوير وريادة الأعمال، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

3- تعيين شادي بن محمد أحمد منشي، وكيلاً لكلية الهندسة والعمارة الإسلامية للشؤون التعليمية، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

4- تعيين عبدالله بن عبدالرحمن مهدي المحضار، وكيلاً للكلية الجامعية بالجموم للدراسات العليا والبحث العلمي، لمدة (عامين)، اعتبارًا من تاريخ 10-01-1441هـ.

5- تعيين عبدالرحمن بن عبدالله القرني، وكيلاً لمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للشؤون التعليمية، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

6- تعيين ماجد بن محمود بن يعقوب فراش، وكيلاً لعمادة تقنية المعلومات، لمدة (عامين) اعتبارًا من تاريخ 10-01-1441هـ.

7- تعيين محمود بن إبراهيم محمود فلاتة، وكيلاً لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، لمدة (عامين) اعتبارًا من تاريخ 10-01-1441هـ.

8- تعيين عبدالعزيز بن مشرف محمد الشاعر، وكيلاً لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لشؤون البيانات والمعلومات، لمدة (عامين) اعتبارًا من تاريخ 10-01-1441هـ.

9- تعيين عبدالله بن محمد علي حيدر علي، رئيساً لقسم التاريخ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

10- تعيين مروان بن علي عبدالعزيز البحر، رئيسًا لقسم تقنية المعلومات بكلية الحاسب الآلي بالليث، لمدة (عامين) اعتبارًا من تاريخ 10-01-1441هـ.

11- تعيين حسن بن مصطفى محمد بياري، رئيساً لقسم العلوم الإدارية والمالية بكلية المجتمع بمكة المكرمة، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

12- تعيين حاتم بن عادل محمد سمباوا، رئيساً لقسم التشريح بكلية الطب، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

13- تعيين رأفت بن صالح سليمان مدني، رئيساً لقسم التربية الفنية بالكلية الجامعية بالقنفذة، لمدة (عامين) اعتبارًا من تاريخ 10-01-1441هـ.

14- تجديد تكليف ياسر بن عايش المروعي، مشرفاً على الصوبة النباتية بكلية العلوم التطبيقية، لمدة (عام) اعتباراً من تاريخ 27-10-1440هـ.

15- تجديد تكليف نصير بن أحمد سند الكريمي الشريف، مساعداً لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، لمدة (عام) اعتباراً من تاريخ 10-12-1440هـ.

16- تجديد تعيين خلود بنت عبدالله بن عايض الثبيتي، وكيلةً لكلية العلوم الاجتماعية (شطر الطالبات)، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 21-09-1440هـ.

17- تجديد تعيين هنادي بنت محمد عمر سراج قمره، وكيلةً للكلية الجامعية بالجموم (شطر الطالبات)، لمدة (عامين)، اعتبارًا من تاريخ 13-08-1440هـ.

18- تعيين خلود بنت محمد علاء الدين أبو النجا، وكيلةً لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين (شطر الطالبات)، لمدة (عامين) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

19- تجديد تكليف إنعام بنت أحمد عابد شعيبي، بالعمل وكيلةً لرئيس قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية (شطر الطالبات)، لمدة (عام) اعتباراً من تاريخ 25-11-1440هـ.

20- تكليف نوف بنت سعيد أحمد آل عباس، وكيلةً لرئيس قسم الفيزياء (شطر الطالبات)، لمدة (ستة أشهر) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.

21- تكليف هند بنت منصور عبدالكريم نفادي، مُشرفةً عامةً على المسار الصحي بعمادة السنة الأولى المشتركة، لمدة (عام) اعتباراً من تاريخ 10-01-1441هـ.