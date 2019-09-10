محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" رصدت لحظة تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر حلم العمر الذي يتمنى كل شخص تحققه هو أن يوفر له مسكن خاص، ويتخلص من كابوس الديون والأقساط العالية، ولعل ذلك الحلم بات فعلًا حقيقة لعدد من المواطنين؛ بعدما تسلموا مسكنهم الجديد ليعيشوا فرحة عارمة، ولحظة سعيدة لا تنسى عبروا عنها بقوله: "لم نتوقع أن نتخلص من كابوس الإيجار، ونحصل على مسكن برمز شهري لمستفيدي الضمان في متناول الجميع".

"الخليج 365" رصدت اللحظة التي تسلم فيها دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمحافظة صبيا، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، والذي يأتي ضمن برنامج الإسكان التنموي، إحدى مبادرات برنامج الإسكان، ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا في المجتمــع من المساكن والانتفــاع بها.

وقالت لـ"الخليج 365" جمعية البر الخيرية بصبيا: "ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، سخرت معه جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية".

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 07:10 PM "الخليج 365" رصدت لحظة تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر Advertisements مستفيدو الإسكان التنموي بصبيا يعبرون عن فرحتهم بتسلم مساكنهم مستفيدو الإسكان التنموي بصبيا يعبرون عن فرحتهم بتسلم مساكنهم حلم العمر الذي يتمنى كل شخص تحققه هو أن يوفر له مسكن خاص، ويتخلص من كابوس الديون والأقساط العالية، ولعل ذلك الحلم بات فعلًا حقيقة لعدد من المواطنين؛ بعدما تسلموا مسكنهم الجديد ليعيشوا فرحة عارمة، ولحظة سعيدة لا تنسى عبروا عنها بقوله: "لم نتوقع أن نتخلص من كابوس الإيجار، ونحصل على مسكن برمز شهري لمستفيدي الضمان في متناول الجميع".

"الخليج 365" رصدت اللحظة التي تسلم فيها دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمحافظة صبيا، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، والذي يأتي ضمن برنامج الإسكان التنموي، إحدى مبادرات برنامج الإسكان، ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا في المجتمــع من المساكن والانتفــاع بها.

وقالت لـ"الخليج 365" جمعية البر الخيرية بصبيا: "ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، سخرت معه جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية". الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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