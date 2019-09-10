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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلامي عُماني يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث في الإمارات (فيديو)

كشف الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، عن ظاهرة غريبة لم يجد لها تفسيرًا، تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر "الكاسبي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" مقطعًا مصورًا، يظهر أحد المنتجات العُمانية التي تباع للإمارات بسعر أقل مما تباع به في عُمان، والأغرب أن هذه السلعة يتم بيعها للعُمانيين مجددًا من قِبَل الإمارات بأسعار أعلى.

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إعلامي عُماني يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث في الإمارات (فيديو)

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ويظهر بالمقطع منتج "السراميك" الخاص بشركة "الشمس" العُمانية، ويتحدث التاجر العُماني بالفيديو عن أن هذا المنتج قد اشتراه هو من الإمارات وبأسعار أقل من سعر الشركة التي تبيع به في عُمان، وتساءل عن سبب هذا وتفسير هذه الظاهرة الغريبة.

وعلق الإعلامي عادل الكاسبي، مستنكرًا:"هل فعلًا البضائع العمانية تصدر إلى دولة الإمارات، ثم تباع لنا بأقل من السعر الذي يباع به حاليًّا في السلطنة."

وتابع:"إذا كانت الإجابة نعم، والسبب يعود لشراء كميات كبيرة في السوق الخارجي ، فكيف يمكن توجيه المنتج العُماني للعمانيين في الدرجة الأولى والسوق العُماني، وكيف يمكن تحقيق الخصوصية في أسعار المنتجات الوطنية عندما تباع في عُمان ويكون المستهلك عُماني ؟"

وعبر مغردون عمانيون عن استغرابهم من هذه الظاهرة، وأكدوا أنها تحدث بعدة منتجات وليس هذا المنتج فقط، مطالبين الحكومة بتوضيح سبب وسر هذا الأمر.

وغرد الكاتب العُماني حمد بن سالم، قائلًا: "فعلًا هذه واحدة من حالات كثيرة ولا تفسير لهذه الحالة".

وتنامت في العامين الأخيرين علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وسلطنة عمان، وتم الإعلان في يناير/كمانون الثاني الماضي، عن إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات عُمان، خطاً دوليًّا للحافلات بين دبي ومسقط في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل تنقّل الركاب بين البلدين.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الخارجية الإماراتية تعتبر الإمارات شريكًا تجاريًّا أصيلًا لسلطنة عمان، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في السلطنة 2.6 مليار دولار، وتتمثل في الصناعات التحويلية بنسبة 43%.

وبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في الإمارات 230 شركة، تستثمر حوالي 3.8 مليارات درهم في الأنشطة المالية والعقارية وتجارة الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وفي وقت سابق، أعلن سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن التبادل التجاري مع سلطة عمان يحقق نموًا يقدر بـ 10% سنويًّا، وأنه وصل لـ36 مليار درهم في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في عُمان ارتفعت لتصل الى 9 مليارات درهم.