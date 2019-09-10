السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ويقوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين وتسليم رسالة من سمو أمير دولة الكويت، ولقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع.

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