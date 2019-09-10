مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 470 سلة غذائية بأرخبيل سقطرى

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 470 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في منطقة قعرة بمديرية حديبو في محافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها 361 أسرة.



وشمل التوزيع قرى سبرهو، ومتحز ،وأمتاي، ومقعهي، وسلمهي، وروخن، وبوته، وسمحو، وأشواق، ودلقامنه، ومقعهي، وجحندد، وحزاحز ، وعجمان، وأمالح، و دعشبق، وموقهر، ومعبهر، وقشابب، وعاليهن، وبيئو، و لبنيتن، وضيضعه، وقطانه ، ومحاضر .









