هل تؤثر الحالة الوظيفية على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 مجددًا أن الحالة الوظيفة لا تمثل معيارًا للمفاضلة بين مستفيدي البرنامج حيث يعتمد صرف الدعم على عدد من المعايير لا يدخل فيها الحالة الوظيفية.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في رده على استفسار مستفيد بهذا الشأن: لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وبإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك.

وأضاف أنه في حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، وفي حال كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

تفاصيل الدفعة الـ22

يُذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن اليوم عن تفاصيل الدفعة الـ22 من الدعم والتي تم البدء في إيداعها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

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وبلغت الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكان حساب متابعات الخليج 365 بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

التسجيل بالدفعة الـ24

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.