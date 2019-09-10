المملكة تستضیف اجتماع مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - جدة

تستضیف المملكة العربیة السعودیة الدورة الـ169 لمجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة “أوفید”، في مدینة جدة خلال الفترة من 10-11 سبتمبر الجاري.

وبهذه المناسبة رحّب معالي وزیر المالیة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بعقد هذا الاجتماع في المملكة، شاكرًا لأعضاء المجلس قبول الدعوة لعقد الدورة الـ169 في مدینة جدة، راجیًا أن تثمر الاجتماعات نتائج إیجابیة وبناءة.

Advertisements

ونوّه الجدعان بدور الصندوق في دعم التنمية في الدول النامية، وتعزيز التعاون بين دول منظمة أوبك والدول النامية خاصة الدول الفقيرة، وأوضح أنه استفاد من مساعدات الصندوق التنموية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم، وبلغ ما تم تقدیمه منذ عام 1976م نحو 24.5 ملیار دولار أمریكي، مشیرًا إلى أن نسبة مساهمة المملكة المدفوعة في الصندوق تبلغ نحو 34% كأعلى نسبة مساهمة بمبلغ قدره 903.30 ملیون دولار أمریكي تلیها فنزويلا بنسبة 15.8 بالمئة ثم دولة الكویت ثالثًا بنسبة 12.3 بالمئة.

یُذكر أن الصندوق هو مؤسسة تمویل إنمائي حكومیة دولیة مقرها النمسا، وقد أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976م بهدف تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامیة، حیث یقدم التمویل التنموي والدعم الفني للدول النامیة، خصوصًا الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقیق التقدم الاجتماعي والاقتصادي فیها.

ویبلغ عدد أعضاء الصندوق حالیًا 12 عضوًا هم: المملكة العربیة السعودیة، والجزائر، والإكوادور، والجابون، وإندونیسیا، وإیران، والعراق، والكویت، ولیبیا، ونیجیریا، والإمارات العربیة المتحدة، وفنزویلا.