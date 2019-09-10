2019-09-10

اصطدام 3 مركبات وإصابة عدد من المواطنين بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أسفر حادث تصادم بين عدة سيارات بالعاصمة المقدسة عن إصابة عدد من المواطنين.

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وتلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة، (أعلى جسر الأمير سلطان باتجاه مكة)، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وقال المركز الوطني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه فور تلقي البلاغ تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة الحادث ونقل المصابين للمستشفى.