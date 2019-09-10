العساف يرأس وفد المملكة بالدورة الـ 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة معالي وزير الخارجية بجمهورية العراق محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية، خلفاً للصومال، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء بالمجلس.

رأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

ويناقش وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة ثمانية بنود رئيسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن متابعة تطورات (الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين.

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ويستعرض الوزراء العرب تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في الدورة (102)، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة العربية (151-152)، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

كما يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، وإمكانات اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال.

ويتضمن جدول أعمال الدروة (152) التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.



كما يتناول الاجتماع تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس 2019، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويبحث وزراء الخارجية العرب بندًا حول العلاقات العربية مع كل من أفريقيا، وأوروبا، وروسيا الاتحادية، ودول آسيا الوسطى، والصين، والهند، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الدولية أخرى، إضافة إلى موضوع الإرهاب الدولي وسُبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب.

وسبق انطلاق أعمال الدورة اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب تم خلاله مناقشة القضايا والبنود المطروحة على جدول الأعمال، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا المهمة المعروضة على أعمال مجلس الجامعة.

حضر أعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية.







