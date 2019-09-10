تعليم الشرقية يطرح مبادرة لرفع مستوى التحصيل الدراسي

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الدمام

عقدت اللجنة العليا للدراسات الدولية والوطنية بالمنطقة الشرقية اليوم, اجتماعًا برئاسة مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان, وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي, وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس بالدمام.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرص وزارة التعليم على إعداد البرامج النوعية والمعنية برفع مستوى التحصيل الدراسي بين صفوف أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز، الأمر الذي يحدونا جميعًا في تعليم المنطقة الشرقية لتحمل المسؤولية وبذل المزيد من الجهود والوقوف على رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة, من خلال قياس المعطيات وتشخيصها على أرض الواقع في الميدان التعليمي بطرق علمية تضمن تحقيق الأهداف التي ترسم وزارة التعليم خطوطها العريضة وتترجمها الإدارات التعليمية بتعاون وتظافر جهود الجميع.

وقدم مدير التعليم شكره لجميع القيادات التعليمية بقطاعية البنين والبنات ولمنسوبيهم كافة ، متطلعًا للاستمرار في بذل الجهود ورفع الهمة وتقديم المبادرات والبرامج البناءة لتحقيق كل ما يسهم في رفع مستوى جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وبما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تولي التعليم من خلال رؤيتها الطموحة 2030 جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول الأبناء.

من جهته بين المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الاجتماع استعرض منهجية مقترحة لرفع مستوى التحصيل الدراسي تضنت حزمة من المعايير والمحاور التي شملت منهجية العمل ونقاط القوة وفرص التحسين، إلى جانب هيكلة فريق العمل، وصولاً للتوثيق والنشر الإعلامي.

كما أكدت مديرة إدارة قياس الأداء بالإدارة سعاد الغامدي، أن تحسين نواتج التعلم هو بمثابة حجر الزاوية والهدف الأسمى الذي نعمل من أجله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.







