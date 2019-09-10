ولي العهد يؤكد خلال لقائة وفد القيادات المسيحية الإنجيلية أهمية مكافحة التطرف

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرغ، والوفد المرافق له.

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وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير.