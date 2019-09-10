وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – حفظهما الله – بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة: يأتي المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من أنحاء العالم كافة لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.