السعودية | راشد الماجد يصدح في القصيم.. بهذا الموعد

شكرا لقرائتكم راشد الماجد يصدح في القصيم.. بهذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحيي نجم الأغنية السعودية راشد الماجد حفلاً غنائياً تحتضنه مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالقصيم يوم 22 سبتمبر القادم، وتشاركه الحفلة الفنانة بلقيس، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وهذا هو الحضور الأول للفنان في حفلة جماهيرية بالقصيم التي احتضنت في منتصف يونيو الماضي حفلة كبيرة وناجحة كان نجماها فنان العرب محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن.

كما أعلنت شركة "روتانا" عن عدد من الحفلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي في عدد من المناطق، حيث سيغني يوم 19 سبتمبر الفنانان خالد عبدالرحمن ونبيل شعيل في منطقة الجوف شمال السعودية.

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بينما سيكون جمهور منطقة تبوك التي دخلت قائمة الحفلات الغنائية للمرة الأولى يوم 20 سبتمبر على موعد مع إطلالة الفنان عبدالله الرويشد والفنان أصيل أبو بكر.

أما الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا مبارك فيطلان على جمهورهما في منطقة حائل يوم 21 سبتمبر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التذاكر فور الانتهاء من التجهيزات المخصصة لذلك.