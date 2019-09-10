السعودية | ولي العهد السعودي يلتقي وزير خارجية الكويت

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يلتقي وزير خارجية الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة، الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي.

واطمأن ولي العهد في بداية اللقاء على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.