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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 31 شخصاً خلال حوادث التدافع أثناء إحياء ذكرى يوم "عاشوراء"، في "العتبة الحسينية" بمدينة كربلاء العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 31 قتيلاً و100 مصاب بينها حالات حرجة"، مشيراً إلى أن الحصيلة غير نهائية، ويمكن أن ترتفع خلال الساعات المقبلة.
وأضاف "البدر": "فرق وزارة الصحة استنفرت طواقمها بعد وقوع الحادث".
وتدافع آلاف الشيعة العراقيين، خلال محاولتهم الدخول لما يسمى بـ"مرقد الإمام الحسين" في "العتبة الحسينية" في كربلاء العراقية.
وتحدثت مصادر عراقية عن حدوث انهيار في أحد السراديب المؤدية لمدخل العتبة الحسينية، وهو ما أدى لحادث التدافع والاختناق، إلا أن مصادر أخرى نفت وقوع هذا الحادث، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 05:38 PM
في ذكرى إحياء يوم عاشوراء
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 31 شخصاً خلال حوادث التدافع أثناء إحياء ذكرى يوم "عاشوراء"، في "العتبة الحسينية" بمدينة كربلاء العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 31 قتيلاً و100 مصاب بينها حالات حرجة"، مشيراً إلى أن الحصيلة غير نهائية، ويمكن أن ترتفع خلال الساعات المقبلة.
وأضاف "البدر": "فرق وزارة الصحة استنفرت طواقمها بعد وقوع الحادث".
وتدافع آلاف الشيعة العراقيين، خلال محاولتهم الدخول لما يسمى بـ"مرقد الإمام الحسين" في "العتبة الحسينية" في كربلاء العراقية.
وتحدثت مصادر عراقية عن حدوث انهيار في أحد السراديب المؤدية لمدخل العتبة الحسينية، وهو ما أدى لحادث التدافع والاختناق، إلا أن مصادر أخرى نفت وقوع هذا الحادث، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".
، مقتل 31 شخصاً و100 مصاب خلال حادث تدافع في كربلاء العراقية ،
المصدر : الخليج 365
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