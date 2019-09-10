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افتتح مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، الثلاثاء؛ فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" لطلاب السنة التحضيرية، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وتجول مدير الجامعة يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة والكليات، في المعرض المصاحب للملتقى الإرشادي، والذي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز، ويهدف إلى تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة خلال العام الدراسي.
وينظّم الملتقى لقاءات ومحاضرات تعريفية لطلاب السنة التحضيرية، تشارك فيه عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، ومعهد اللغة الإنجليزية. وتسلط الضوء على كيفية اختيار التخصص المناسب، وآلية تسكين الطلاب في التخصصات العلمية بعد اجتياز السنة التحضيرية، والمقررات الدراسية، والخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها على مدار العام الدراسي، وبالإضافة إلى تعريفهم بالحقوق والواجبات للطالب الجامعي.
وبعد ذلك بدأ اللقاء السنوي لمدير الجامعة مع الطلاب؛ حيث رحّب بهم وهنّأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، وتمنّى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، التي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.
وفتح المجال للأسئلة والاستفسارات والمداخلات الطلابية، التي تناولت الخدمات والبرامج المقدمة وآليات تطويرها، والشؤون الأكاديمية، وشارك في الإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وفي ختام اللقاء كرم مدير الجامعة الطلاب المتفوقين والحاصلين على المعدل الكامل خمسة من خمسة من طلاب السنة التحضيرية، والطلاب المتميزين في الأنشطة والبرامج والأندية الطلابية.
مدير جامعة المؤسس يفتتح ملتقى "الإرشاد الجامعي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-10
افتتح مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، الثلاثاء؛ فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" لطلاب السنة التحضيرية، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وتجول مدير الجامعة يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة والكليات، في المعرض المصاحب للملتقى الإرشادي، والذي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز، ويهدف إلى تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة خلال العام الدراسي.
وينظّم الملتقى لقاءات ومحاضرات تعريفية لطلاب السنة التحضيرية، تشارك فيه عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، ومعهد اللغة الإنجليزية. وتسلط الضوء على كيفية اختيار التخصص المناسب، وآلية تسكين الطلاب في التخصصات العلمية بعد اجتياز السنة التحضيرية، والمقررات الدراسية، والخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها على مدار العام الدراسي، وبالإضافة إلى تعريفهم بالحقوق والواجبات للطالب الجامعي.
وبعد ذلك بدأ اللقاء السنوي لمدير الجامعة مع الطلاب؛ حيث رحّب بهم وهنّأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، وتمنّى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، التي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.
وفتح المجال للأسئلة والاستفسارات والمداخلات الطلابية، التي تناولت الخدمات والبرامج المقدمة وآليات تطويرها، والشؤون الأكاديمية، وشارك في الإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وفي ختام اللقاء كرم مدير الجامعة الطلاب المتفوقين والحاصلين على المعدل الكامل خمسة من خمسة من طلاب السنة التحضيرية، والطلاب المتميزين في الأنشطة والبرامج والأندية الطلابية.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
05:19 PM
كرّم المتفوقين في الأنشطة الطلابية
افتتح مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، الثلاثاء؛ فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" لطلاب السنة التحضيرية، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وتجول مدير الجامعة يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة والكليات، في المعرض المصاحب للملتقى الإرشادي، والذي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز، ويهدف إلى تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة خلال العام الدراسي.
وينظّم الملتقى لقاءات ومحاضرات تعريفية لطلاب السنة التحضيرية، تشارك فيه عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، ومعهد اللغة الإنجليزية. وتسلط الضوء على كيفية اختيار التخصص المناسب، وآلية تسكين الطلاب في التخصصات العلمية بعد اجتياز السنة التحضيرية، والمقررات الدراسية، والخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها على مدار العام الدراسي، وبالإضافة إلى تعريفهم بالحقوق والواجبات للطالب الجامعي.
وبعد ذلك بدأ اللقاء السنوي لمدير الجامعة مع الطلاب؛ حيث رحّب بهم وهنّأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، وتمنّى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، التي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.
وفتح المجال للأسئلة والاستفسارات والمداخلات الطلابية، التي تناولت الخدمات والبرامج المقدمة وآليات تطويرها، والشؤون الأكاديمية، وشارك في الإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وفي ختام اللقاء كرم مدير الجامعة الطلاب المتفوقين والحاصلين على المعدل الكامل خمسة من خمسة من طلاب السنة التحضيرية، والطلاب المتميزين في الأنشطة والبرامج والأندية الطلابية.
، مدير جامعة المؤسس يفتتح ملتقى "الإرشاد الجامعي" ،
المصدر : الخليج 365
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