“تشغيل” رابط تسجيل قياس 1441 بالسعودية عبر qiyas الموقع الرسمي لاختبارات القدرات /...

يعتبر نظام قياس من الأنظمة، التي تضعها المملكة العربية السعودية، في مقدمة الخطط للتطوير والإصلاح التعليمي، لتتميز عن غيرها من الدول، وتحسن من مستوي الطالب والمعلم السعودي، ويعمل نظام قياس علي معرفة وتنمية قدرات الطالب في جميع مراحل التعليم، حتي وصوله إلي الجامعة وكذالك قياس كفاءة المعلم للنهوض بالعملية التعليمية في كافة مراحلها.

إلغاء اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، حالة من البحث حول صحة أنباء إلغاء اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التعليم دراسة إلغاء هذا الاختبار، تنفيذا لمرحلة التطوير ولمواكبة رؤية 2030 التي تتخذها المملكة خلال هذه الفترة لتطوير كافة مؤسسات المملكة.

ظهور نتائج قياس القدرات العامة 1440، وعلى جميع الطلبة والطالبات المسجلين في اختبارات القدرة المعرفية، التعرف على نتائجهم عبر الموقع الرسمي “قياس”، حيث يعمل الموقع على توفير العديد من الخدمات للطلبة والطالبات في الاختبارات التي تحددها وزارة التعليم السعودية.

تسجيل اختبارات القدرات “ورقي”، يتيح موقع قياس التسجيل لاختبارات القدرات العامة الفترة الأولي والثانية، خلال الأوقات الموضحة لكل فترة لتسهيل عملية التسجيل للاختبار، ويكون في عموم مناطق المملكة وفي المقار المحسوبة بالدخول على الموقع الرسمي “قياس”.

بدأ التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، عبر الدخول على بوابة قياس بكلمة المرور واسم المستخدم، ويعتبر موقع قياس هو الطريق الوحيد للتسجيل لاختبارات القدرات العامة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يحتاج الطالب لنتائج اختبار القدرات العامة في الدخول للمرحلة الجامعية.

وفي متابعة مستمرة لأخبار التسجيل لاختبارات القدرات العامة الفترة الأولي، فإن عملية التسجيل مستمرة للطلبة والطالبات حتي 1/9/2019 لطلاب الصف الثالث الثانوي، ونحن معكم نتابع كل جديد نضعه بين أيديكم أول بأول.

بدأ موقع قياس منذ الساعات الأولي من صباح يوم 29 يوليو، تلقي طلبات التسجيل لاختبار القدرات العامة الفترة الأولي والثانية للطالبات ورقي، حيث يهدف الاختبار قياس مدي قابلية الطلاب بالمرحلة الثانوية للتعلم واستكمال حياتهم العلمية بمرحلة الجامعة.

يبدأ اليوم الإثنين 29 يوليو موعد تسجيل اختبار القدرات العامة “ورقي” للطالبات، حيث يتطلب الدخول للمرحلة الجامعية إجتياز اختبارات القدرات العامة لطلاب المرحلة الثانوية، وعلى الطالبات الإلتزام بالمواعيد المقررة للتسجيل عبر الموقع الرسمي “قياس” برقم الهوية.

اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الأولي والثانية للطالبات، حيث تبدأ الطالبات بالتسجيل للفترة الأولي من يوم الإثنين 29 يوليو حتي 1 سبتمبر، والتسجيل على الفترة الثانية يبدأ في 29 يوليو حتي 19 يناير 2020.

شرح تفصيلي لكيفية التسجيل في اختبارات قياس

مواعيد التسجيل لاختبارات القدرات العامة “ورقي”

اختبار القدرات العامة عبر رابط قياس، حيث يتم البدء من يوم الإثنين 18 ذي القعدة التسجيل لاختبار القدرات العامة “ورقي” لطلاب الثانوية، ويقوم الطالب بالتسجيل عبر قياس لاختبار القدرات العامة، حيث يلزم إحتياز هذ الاختبار لدخول المرحلة الجامعية، ونوضح لطلابنا الأعزاء رابط التسجيل لاختبار القدرات العامة 1440.

رابط التسجيل لاختبار القدرات العامة

فترات التسجيل على اختبار القدرات العامة

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للتعرف على المعلومات الكاملة لاختبار القدرة المعرفية شاهد هذا الفيديو

تابعنا معكم نتائج اختبارات القدرات المعرفية للتقديم على الوظائف، وكان المقرر التعرف عليها يوم الخميس 15 ذي القعدة الموافق 18 يوليو 2019، ويمكنكم التعرف على النتائج فور صدورها عبر الرابط الرسمي لمركز قياس برقم الهوية، ونحن نتواجد معكم لتقديم كل جديد ومميز في متابعة مستمرة لأحدث الأخبار.

رابط الإستعلام عن نتائج القدرة المعرفية

للتعرف على نتائج إختبار القدرة المعرفية 1440 هجرياً، الدخول على الرابط الرسمي للمركز الوطني “قياس” برقم الهوية.

ويعتبر المركز الوطني للقياس والتقويم من أهم الهيئات في السعودية، حيث بدأ العمل بالهيئة في 19 جمادي الأول 1421، ثم تم تعديل المسمي إلي هيئة التقويم والتعليم في 30 رجب 1437 هجرياً، حيث تتخصص الهيئة في تقييم وتقويم العملية التعليمية، في التعليم العام والعالي مع قياس كفاءة المعلمين، ومستوي الطلاب.

الإستعلام عن نتائج قياس 1440 الإختبار التحصيلي من خلال الرابط التالي

رابط قياس للإستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي.

قد يهمك التعرف علي نتائج إختبارات قدرات الطلاب وموهبة وإبدع الطلاب من المرحلة الإبتدائية حتي الثانوية وكفاءة المعلمين، الدخول علي رابط مقياس الموهبة والإبداع أو الرابط إستعلام نتائج قياس 1440، حيث ظهرت بالفعل النتائج من خلال الرابط الموضح، حيث يعتبر قياس موهبة وإبداع الطلاب في مختلف المراحل هي الطريقة الصحيحة لتنمية مهاراتهم والإستفادة منها، ويعتبر تقييم المعلمين من الشروط الأساسية للعمل في مجال التعليم بالمملكة، حيث يتم عمل تقارير سنوية توضح مستوي المعلم ومدي كفاءته.

كيفية الإستعلام علي نتائج قياس

يتم الدخول عبر الرابط المخصص لمعرفة نتائج قياس، سواء قدرات الطلاب أو كفاءة المعلمين، وذلك من خلال الدخول علي صفحة المعلومات الشخصية علي الرابط ثم تحديد نتائج القدرات المراد البحث عنها ثم الضغط علي بحث، حيث كان في السابق برقم الهوية ولكن ضمان للخصوصية تم التغير إلي ماسبق.

إختصاصات المركز الوطني للقياس

1- يختص المركز بالعمل علي تسجيل الإختبارات والقدرات للطلبة والمعلمين.

2- قياس القدرات للطلاب للإلتحاق بالجامعات السعودية.

3- التدريب علي مختلف الإختبارات سواء للطالب أو المعلم.

4- الإستعلام عن نتائج الإختبارات للقدرات للطلاب وكفاءة المعلمين.

ونتابع معكم أول بأول حتي إعلان النتائج، التي من المنتظر إعلانها اليوم خلال لحظات، ويتم التعرف علي النتائج من خلال الدخول علي الرابط الموضح بالمقال.