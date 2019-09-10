دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «عاجل» تنشر تفاصيل التعميم الجديد لوزارة التعليم حول تقويم العام الدراسي الجديد

كشفت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا عن التقويم الدراسي التفصيلي لعام ١٤٤١هـ، وأكدت اعتماده والعمل به وإلغاء جميع ما صدر قبله بشأن شاغلي الوظائف التعليمية.

وجاء في التعميم، أن بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2/1/1441هـ (1/9/2019م)، وإجازة اليوم الوطني يوم الاثنين 24/1/1441هـ (23/9/2019م)، وبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 25/4/1441هـ (23/12/2019م)، وبداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم، نهاية دوام يوم الخميس 29/4/1441هـ (26/12/2019م).

وحدد التعميم استكمال البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم يوم الأحد 3/5/1441هـ (29/12/2019م)، وبداية إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام، نهاية دوام يوم الخميس 7/5/1441هـ (2/1/2020م)، وبداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 24/5/1441هـ (19/1/2020م).

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك نهاية دوام يوم الخميس 14/9/1441هـ (7/5/2020م)، وبداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم نهاية دوام يوم الخميس 14/9/1441هـ (7/5/2020م).

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وتضمَّن التعميم، بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأحد 8/10/1441هـ (21/5/2020م)، واستكمال البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم خلال فترة الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 8/10/1441هـ (21/5/2020م)، وبداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 10/10/1441هـ (2/6/2020م)، وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية نهاية دوام الخميس 19/10/1441هـ (11/6/2020م).

كما تبدأ إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومعلمي معاهد وبرامج التربية الخاصة للمرحلة الابتدائية، نهاية دوام الخميس 19/10/1441هـ (11/6/2020م)، واختبارات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ (16/6/2020م).

واشتمل التعميم على بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية نهاية دوام الاثنين 1/11/1441 هـ (22/6/2020م)، وعودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 26/12/1441هـ (16/8/2020م)، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4/1/1442هـ (23/8/2020م)، وبداية الدراسة للعام الدراسي 1442هـ يوم الأحد 11/1/1442هـ (30/8/2020م).