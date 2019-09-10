بالصور: خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، وذلك خلال استقبال الملك المفدى له اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح للملك سلمان تحيات وتقدير أمير الكويت، فيما حمّله الملك تحياته للأمير، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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