استقالات جماعية في مستشفى الملك فهد بجدة.. والصحة تكشف الأسباب

شهدت مستشفى الملك فهد بجدة خلال الثلاثة أشهر الماضية استقالات جماعية بشكل غريب مما أثار التساؤل حول الأسباب.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الصحة أن هناك بالفعل 21 طبيب تقدم بإستقالته خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى 53 ممرض وعدد 2 من الفنيين ، لتصل إجمالي الإستقالات إلى 76 إستقالة في 90 يوم.

وأوضح تقرير وزارة الصحة أن أسباب الإستقالة تمثلت في “وجود فرص و ظائف براتب أعلى ، أو عدم الرغبة في تجديد العقد.

وسلط التقرير الضوء على بعض مشاكل التوظيف بالمستشفى منها ، صعوبات إجراءات تصنيف التعاقدات مع الأطباء التي تستغرق وقت طويل، وتدخل الجهات الرقابية في صلاحيات يراها قائد المستشفى من إختصاصه ، ووجود مسميات وظيفية غير متوفرة رغم أهميتها.

كما ألقى الضوء على عدم تنسيق بعض إدارات الوزارة لطلب الإحصائيات مما يحدث تضارب فيها وإزدواجية، فضلاً عن صعوبات تموين وإمداد الأدوية بالسلاسل الطويلة وعدم تطابقها مع نوعيات الأدوية التي تحتاجها المستشفى، وغيرها من التعقيدات التي تحتاج إعادة النظر .