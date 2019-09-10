خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رسالة من رئيس موريتانيا.

وقام بتسليم رسالة أمير الكويت، لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لسموه، متمنيًّا له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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كما تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل مبعوث الرئيس الموريتاني، لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيس موريتانيا، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.