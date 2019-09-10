مجلس الوزراء يعتمد 13 قرارًا.. وآلية جديدة لتسوية معاشات العسكريين المصابين والمتوفين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وأعلن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن الملك رحب في بداية الجلسة بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إلى المجلس، متمنيًّا له التوفيق والسداد، وأن المجلس اعتمد القرارات التالية:

أولًا:

بعد الاطلاع على المعاملتين المرفوعتين من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (47/40) ورقم (48/40) المؤرخين في 13/9/1426هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1 - مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

2 - مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

ثانيًّا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (204/52) وتاريخ 6/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1 - مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق.

2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

رابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (189/49) وتاريخ 22/10/1440هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:

قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، برئاسة الدكتور/عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، وعضوية كل من: الدكتور/عبدالله بن حسين الشهري، والدكتور/عبداللطيف بن محمد آل الشيخ، والدكتور/عبدالرحمن بن أحمد الماجد، والدكتور/محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها:

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1 - الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

2 - تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

ثامنًا:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/عبدالعزيز بن محمد السعيد، والدكتور/أحمد بن حمد الفرحان، والدكتور/ثبيت بن سفر الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تاسعًا:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/عوض بن متيريك الجهني، والدكتور/محمد بن يسلم شبراق، والدكتور/محمد بن خالد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

عاشرًا:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/منصور بن عطيه المزروعي، والدكتور/بدر بن حضيض الحربي، والأستاذ/شاهر بن عبدالحميد الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147/40) وتاريخ 2/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 5/5/1424هـ ـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17ـ56/40/د) وتاريخ 13/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية هشام بن فهد بن محمد البشر إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

2 - ترقية المهندس/سعد بن سمير فالح الحربي إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم.

3 - ترقية خالد بن محمد بن خليل المنزلاوي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.