«حساب المواطن»: ارتفاع نسبة المستفيدين من «إيداع سبتمبر»

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال بيان صادر عن البرنامج، أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنَّ نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83% ليتجاوز عددهم الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.

من جانبه، صرّح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأنَّ 44% من إجمالي المستفيدين تحصّلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبيّنًا أنّ أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

وأضاف أنّه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الإلكترونية ، وذلك بعد مرور خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة المقبلة.