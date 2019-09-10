بحضور الوزير العساف.. «اللجنة العربية» تناقش سبل التصدي لإيران

شارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزاري، عقدته اللجنة العربية الرباعية (التي تضم إلى جانب المملكة، الإمارات، والبحرين، ومصر)، المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الاجتماع ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، وحضره كذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

واستعرضت اللجنة تقريرًا أعدّته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ومشروع بيان حول هذا الموضوع.

كما ناقشت اللجنة، مشروع قرار ضمن بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الجديدة التي تعقد في وقت لاحق من اليوم.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.