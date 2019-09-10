بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من مليون طن مخلفات بناء

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، رفع أكثر من مليون طن من مخلفات البناء، ضمن مبادرة «مكة بلا مخلفات بناء» التي أطلقها أمين الأمانة العامة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الأمانة اطلعت عليه «عاجل»، أن الإدارة العامة للنظافة رفعت أكثر من 590 ألفًا و360 طن مخلفات بناء، من جنوب وغرب مكة المكرمة والمنطقة المركزية.

وأضاف البيان أن إدارة النظافة تمكنت كذلك من رفع أكثر من 539 ألفًا و906 أطنان مخلفات بناء من شمال وشرق مكة، ضمن المبادرة ذاتها.

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في شأنٍ آخر، وجه القويحص أصحاب المحلات التجارية والشركات والمؤسسات، بوجوب الكتابة بلغةٍ عربية سالمة من الأخطاء اللغوية والذوقية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بوضوح.

جاء ذلك بناءً على مُذكرة التفاهم المُوقعة بين أمانة العاصمة المقدسة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم به الأمانة جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.

وأكد القويحص ضرورة إلزام جميع المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدسة باعتماد الكتابة باللغة العربية، وتعريب أسماء المحلات، تفعيلًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشددًا على عدم إصدار أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل اسمًا عربيًّا.