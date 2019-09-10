القبض على شابين دهسا وافدا وسرقا سيارته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شـاكر التويجري، أنه وفي تمام الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد الموافق 9/1/1441، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية، للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو, ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة عن تحديد هوية الجانيين، مواطنيين في العقد الثالث من العمر، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما.



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