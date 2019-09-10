السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يشكر القيادة على إلغاء رسوم تكرار العمرة



جدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معالي نائب وزير الحج والعمرة : إن الدولة - أعزها الله - لن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين إلى مكة الكرمة من جميع أنحاء العالم لأداء المناسك، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد حرص هذه البلاد المباركة ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - على خدمة الإسلام والمسلمين وتذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الإمكانات من أجل راحتهم.

وأضاف معاليه أن المملكة تسير وفق استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر وتحسين تجربتهم وإثرائها في ظل الخدمات المتطورة والتقنيات المتقدمة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لينعم ضيوف الرحمن بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

// انتهى //

16:12ت م

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جدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.وقال معالي نائب وزير الحج والعمرة : إن الدولة - أعزها الله - لن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين إلى مكة الكرمة من جميع أنحاء العالم لأداء المناسك، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد حرص هذه البلاد المباركة ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - على خدمة الإسلام والمسلمين وتذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الإمكانات من أجل راحتهم.وأضاف معاليه أن المملكة تسير وفق استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر وتحسين تجربتهم وإثرائها في ظل الخدمات المتطورة والتقنيات المتقدمة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لينعم ضيوف الرحمن بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //16:12ت م0181

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