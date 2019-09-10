السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل مقدسية



القدس المحتلة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أمرأة مقدسية من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بان قوات الاحتلال الإسرائيلية, أعتقلت نفيسة خويص خلال تواجدها في باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فيما سلمت فاطمة الصوص استدعاءً للتحقيق، واستدعت حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد المبارك، للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة "القشلة".

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16:04ت م

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