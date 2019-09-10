السعودية اليوم / بلدية جوف بني هاجر تطمس 384 م2 من الكتابات المشوهة للمنظر العام



الدمام 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

طمست بلدية جوف بني هاجر 384 م2، من الكتابات على الجدران المشوهة المنظر العام للمحافظة، وذلك من خلال الحملة التي تنفذها البلدية على مدى خمسة أيام ، لطمس الكتابات على الجدران المشوهة للمنظر العام ، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي, أن البلدية قامت بطمس بعض الكتابات الجدارية والعبارات المشوهة للمنظر العام والمكتوبة على بعض جدران المساجد والمدارس والحدائق وعدداً من المرافق العامة ، مشيرا إلى أن الحملة تأتي في إطار الحملات التوعوية والإرشادية ؛ لزرع القيم والسلوكيات الإيجابية للمحافظة على الممتلكات والمرافق العامة من العبث وبعض السلوكيات الخاطئة التي شوهت المنظر العام .

// انتهى //

15:52ت م

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