السعودية | المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:24 مساءً, 10 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية في موقعها الرسمي أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه بجميع مناطق المملكة. ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين في القوائم المرفقة لتحديد مواعيد استكمال إجراءات التعيين. ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط على موقع الشركة الرسمي:

https://www.nwc.com.sa/Arabic/ Documents/Acceptednames.pdf

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